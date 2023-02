Leitzinsen vs. Inflation: Bundesbank-Präsident Nagel für weitere Zinsschritte nach oben

Die Europäische Zentralbank (EZB) habe bereits die Zinsen in fünf Schritten um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben, teilte Nagel am Donnerstag in einer Präsentation für einen Vortrag an der Universität Hohenheim in Stuttgart mit. "Weitere Zinsschritte erforderlich," hieß es darin in einer Überschrift. Entschlossenes geldpolitisches Handeln sei notwendig, um das Risiko zu verhindern, dass die langfristigen Inflationserwartungen aus der Spur laufen. Nagel ist Mitglied des EZB-Rats, der über die Zinsen im Euro-Raum entscheidet.

Die EZB hatte die Schlüsselsätze vor einer Woche auf ihrer ersten Zinssitzung 2023 abermals angehoben. Die Währungshüter setzten die Sätze wie zuvor im Dezember um 0,50 Prozentpunkte herauf. Für das nächste Zinstreffen im März stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zudem einen weiteren Schritt nach oben um erneut einen halben Prozentpunkt in Aussicht. Was danach kommen soll ist noch offen. Die Inflation war zwar im Währungsgebiet dank eines nachlassenden Preisschubs bei Energie im Januar auf 8,5 Prozent gesunken nach 9,2 Prozent im Dezember. Die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, verharrte im Januar dagegen auf dem Dezember-Niveau von 5,2 Prozent. Dies bereitet vielen Euro-Wächtern Sorgen.

Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Hans Busemann >

Frankfurt (Reuters)