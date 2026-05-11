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11.05.2026 10:59:52
Lithuania Inflation Climbs To 5.3%, Highest Since August 2023
(RTTNews) - Lithuania's consumer price inflation accelerated further in April to the highest level in more than two-and-a-half years, driven primarily by transport costs, figures from the statistical office showed on Monday.
The consumer price index rose 5.3 percent year-on-year in April, faster than the 4.8 percent increase in March. Moreover, this was the highest inflation rate since August 2023, when prices climbed 6.2 percent.
Transport charges alone surged 14.2 percent from last year amid higher fuel costs. Utility costs grew 7.1 percent, and health costs were 2.8 percent higher. Meanwhile, prices for food and non-alcoholic beverages rose only 0.9 percent, and clothing and footwear prices dropped 0.4 percent.
On a monthly basis, consumer prices moved up 0.6 percent in April after rising 1.5 percent in March.
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