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11.08.2026 14:53:42
Lithuania Producer Price Inflation Rises To 11.5%
(RTTNews) - Lithuania's producer price inflation accelerated for the first time in three months in July, data from the Official Statistics Portal showed on Tuesday.
The producer price index climbed 11.5 percent year-on-year in July, faster than the percent 9.6 increase in June. Prices have been rising since March.
The price index for the utility sector surged 16.6 percent annually in July, and manufacturing prices grew 11.0 percent. Prices in the mining and quarrying sector showed an increase of 3.5 percent.
On a monthly basis, producer prices rebounded 2.1 percent versus a 2.5 percent rise in June.
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