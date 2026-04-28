28.04.2026 09:31:04
Lithuania Retail Sales Growth Rebounds In March
(RTTNews) - Lithuania's retail sales growth accelerated in March after easing sharply in the previous month, figures from the statistical office showed on Tuesday.
Retail sales, excluding VAT, climbed a calendar-adjusted 5.7 percent year-on-year in March, faster than the 2.9 percent rise in February. In January, the sales growth was 9.1 percent.
The annual sales growth in non-food products quickened to 8.1 percent from 4.3 percent, and sales of food items rebounded 1.9 percent versus a 0.3 percent decrease in February.
On a monthly basis, retail sales advanced a seasonally and calendar-adjusted 2.4 percent in March.
Separate official data showed that Lithuania's industrial output advanced 4.6 percent annually and by 2.8 percent monthly in March. Manufacturing production grew 5.1 percent from last year, while mining and quarrying output contracted 6.5 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.