MÄRKTE USA/Verschnaufpause nach Zweitagesrally - Zinsen steigen weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen können zum Start in den Freitag die kräftigen Gewinne der beiden Vortage verteidigen. Der Dow-Jones-Index liegt minimal höher bei 33.552 Punkten, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen jeweils 0,2 Prozent. Thema ist weiter die Debatte um die Schuldenobergrenze, wo die Zeichen aber auf eine rechtzeitige Einigung zu stehen scheinen. Daneben warten die Akteure auf einen Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell gewartet, gemeinsam mit dem ehemaligen Fed-Vorsitzenden Ben Bernanke .

Jüngste Kommentare von Vertretern der Zentralbank ließen Bereitschaft erkennen, beim nächsten Zinstreffen im Juni eine weitere Zinserhöhung zumindest in Betracht zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt mittlerweile immerhin wieder bei 40 Prozent, nachdem es vor kurzem noch lediglich 11 Prozent waren. Am Anleihemarkt geht es dazu passen weiter immer nur in eine Richtung, nämlich nach oben mit den Renditen.

Teilnehmer sprechen derweil mit Blick auf die jüngsten Kursgewinne davon, dass zuletzt auch positive Konjunktursignale für Kaufinteresse gesorgt hätten.

Footlocker stürzen ab

Die Aktie des Sportschuhhändlers Foot Locker stürzt um 25 Prozent ab, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftsquartal den Ausblick auf das Geschäftsjahr gesenkt hat.

Applied Materials geben um 1,6 Prozent nach. Der Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen, liegt mit dem Ausblick aber lediglich im Rahmen der Erwartungen.

Farfetch machen einen Kurssprung um rund 23 Prozent. Das Luxusmodeunternehmen hat einen geringer als erwarteten bereinigten Verlust für sein erstes Quartal berichtet und einen Umsatz, der die Erwartungen übertraf.

Deere steigen nach Zahlen um 3,6 Prozent. Der Hersteller von Landmaschinen hat seinen Gewinnausblick aufgrund der guten Nachfrage angehoben.

Dollar leichter - Ölpreis fester

Der Dollar kommt nach seinen kräftigen Gewinnen der Vortage etwas zurück. Zum Euro war er jüngst auf ein Achtwochenhoch gestiegen. Der Dollarindex büßt 0,3 Prozent ein.

Am Ölmarkt werden die Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Nachdem am Vortag der feste Dollar als Bremser ausgemacht worden war, wird das Plus nun dem etwas leichteren Dollar zugeschrieben.

Der Goldpreis verharrt auf dem stark gesunkenen Niveau der jüngsten Zeit, die Feinunze kostet 1.959 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.552,41 +0,0% 16,50 +1,2%

S&P-500 4.208,39 +0,2% 10,34 +9,6%

Nasdaq-Comp. 12.710,21 +0,2% 21,37 +21,4%

Nasdaq-100 13.843,75 +0,1% 9,14 +26,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,31 +4,8 4,26 -10,9

5 Jahre 3,76 +7,6 3,69 -23,8

7 Jahre 3,74 +7,5 3,67 -22,9

10 Jahre 3,71 +6,0 3,65 -17,1

30 Jahre 3,95 +4,2 3,91 -2,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:15 Uhr Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0796 +0,2% 1,0782 1,0771 +0,9%

EUR/JPY 149,65 +0,2% 148,88 149,22 +6,6%

EUR/CHF 0,9740 -0,1% 0,9731 0,9749 -1,6%

EUR/GBP 0,8679 -0,0% 0,8686 0,8679 -1,9%

USD/JPY 138,62 -0,0% 138,10 138,54 +5,7%

GBP/USD 1,2441 +0,3% 1,2412 1,2411 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0233 -0,4% 7,0438 7,0539 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 26.924,33 -0,0% 26.956,60 27.117,64 +62,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,51 71,86 +0,9% +0,65 -9,6%

Brent/ICE 76,69 75,80 +1,2% +0,89 -8,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,49 29,79 +2,4% +0,70 -61,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,71 1.959,05 -0,0% -0,34 +7,4%

Silber (Spot) 23,62 23,53 +0,4% +0,09 -1,5%

Platin (Spot) 1.067,80 1.053,50 +1,4% +14,30 -0,0%

Kupfer-Future 3,73 3,68 +1,3% +0,05 -2,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

