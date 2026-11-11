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11.11.2026 07:41:33
Malaysia Jobless Rate Remains Stable At 2.9%
(RTTNews) - Malaysia's unemployment rate held steady in September after falling slightly in the previous month, the Department of Statistics said Wednesday.
The unemployment rate came in at 2.9 percent in September, the same as in August.
Data showed that the number of unemployed was 513,200 in September, representing an increase of 0.3 percent, compared to 511,600 in the prior month.
The labor market maintained its resilience as the number of employed people increased by 15,100 to 16.89 million, the department said.
The labor force participation rate held steady at 71.0 percent in September.
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