MARKT USA/Aktien weiter am Gängelband der Zinsen - JOLTS im Fokus

Für den Start am Dienstag an den US-Börsen sieht es nach wenig veränderten Indizes aus. Die Zinsen sind weiter das dominierende Thema. Für den Aktienmarkt bedeutet das derzeit, dass starke Konjunkturdaten eher ungünstig sind, weil sie für eine Beibehaltung oder sogar Verschärfung des geldpolitischen Straffungskurses der US-Notenbank sprechen. Damit gewinnen Anleihen relativ zu Aktien zunehmend an Attraktivität.

Am Vortag waren die Zinsen nach soliden neuen US-Konjunkturdaten erneut kräftig gestiegen - auf neue 16-Jahreshochs, im Zehnjahresbereich auf 4,70 Prozent -, begleitet von einer uneinheitlichen Tendenz am Aktienmarkt. Überraschenderweise legten dabei ausgerechnet die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes zu. Dazu hatten die beiden US-Notenbanker Michelle Bowman und Michael Barr bekräftigt, dass die Fed im Kampf gegen die hartnäckige Inflation die Zinsen länger hoch halten werde.

Im Blick dürften die Akteure am Berichtstag die anstehenden Daten zu neuen Stellenangeboten und zur Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt haben. Die sogenannten JOLTS-Daten geben damit Aufschluss über das Defizit oder das Überangebot an Arbeitskräften. Sollten sie robust ausfallen, könnten sie wieder für Auftrieb bei den Zinsen sorgen.

