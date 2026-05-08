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08.05.2026 23:08:00
Märkte rechnen mit Zinsschritten: Europäische Zentralbank beobachtet Inflationsentwicklung genau
"Wir werden das Nötige tun, damit sich der energiegetriebene Preisanstieg nicht ausbreitet und verfestigt", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Dass der EZB-Rat den Leitzins Ende April unverändert gelassen habe, ändere hieran nichts. "Das abwartende Vorgehen des EZB-Rats dient dazu, mehr Klarheit zu bekommen", sagte er. Die mittelfristigen Folgen des Iran-Kriegs für die Inflationsrate ließen sich weiterhin schwer einschätzen.
ESTR-Forwards preisen derzeit bis Jahresende zwei Leitzinserhöhungen um je 25 Basispunkte ein. Für Juni ist ein Zinsschritt derzeit zu 78 Prozent eingepreist.
DOW JONES
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