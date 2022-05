Mexikanische Notenbank erhöht Leitzins auf sieben Prozent

Mexiko-Stadt (Reuters) - Die mexikanische Notenbank hat wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet heraufgesetzt.

Sie erhöhte am Donnerstag den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld um 50 Basispunkte auf 7,00 Prozent. Analysten hatten mit einer Anhebung in dieser Größenordnung gerechnet. Es war die achte Erhöhung in Folge. Die Entscheidung im zuständigen Ausschuss der Zentralbank fiel nicht einstimmig. Vier Mitglieder votierten für eine Erhöhung um 50 Basispunkte, ein Mitglied sprach sich für eine Anhebung um 75 Basispunkte aus. In Mexiko war die aufs Jahr gerechnete Inflationsrate zuletzt auf fast acht Prozent und damit über die Toleranzschwelle der Zentralbank gestiegen.