Britische Pfund - US-Dollar

1,3490
 USD
-0,0012
-0,09 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/GBP
>
15.09.2026 14:36:10

New York Manufacturing Index Slumps Much More Than Expected In September

(RTTNews) - The Federal Reserve Bank of New York released a report on Tuesday showing its reading on regional manufacturing activity fell by much more than expected in the month of September but still indicated growth.

The New York Fed said its general business conditions index slumped to 7.6 in September from 20.6 in August. While a positive reading still indicates growth, economists had expected the index to show a more modest decrease to 14.1.

The much sharper-than-expected pullback by the index came a month after it jumped to its highest level in over four years.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel etwas nach, während sich der deutsche Leitindex stabilisieren kann. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen