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17.06.2026 00:56:57
New Zealand Adjusted Q1 Current Account Shortfall NZ$4.6 Billion
(RTTNews) - New Zealand posted a seasonally adjusted current account deficit of NZ$4.6 billion in the first quarter (NZ$1.01 billion unadjusted), Statistics New Zealand said on Wednesday.
The current account deficit for the year ended March 2026 narrowed to NZ$16.3 billion (3.6 percent of GDP) compared with a NZ$18.3 billion deficit for the March 2025 year (4.2 percent of GDP).
The seasonally adjusted goods deficit widened to NZ$1.1 billion, while the seasonally adjusted services surplus was NZ$33 million.
The primary income deficit narrowed to NZ$3.3 billion and the financial account saw a net outflow of NZ$6.1 billion.
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