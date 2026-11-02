New Zealand Building Consents Sink 7.9% In September

(RTTNews) - The total number of building permits issued in New Zealand was down a seasonally adjusted 7.9 percent on month in September, Statistics New Zealand said on Tuesday - following the 5.3 percent increase in August.

In September, there were 3,570 new dwellings consented, comprising: 1,733 stand-alone houses; 1,305 townhouses, flats, and units; 411 apartments; and 121 retirement village units.

In the year ended September 2026, the actual number of new dwellings consented was 41,091, up 18 percent on year.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$8.7 billion, down 3.1 percent from the year ended September 2025.