Britische Pfund - Neuseeland-Dollar

2,2788
 NZD
0,0018
0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
02.02.2026 23:03:42

New Zealand Building Permits Sink 4.6% In December

(RTTNews) - The total number of building permits issued in New Zealand was down a seasonally adjusted 4.6 percent on month in December, Statistics New Zealand said on Tuesday - coming in at 3,128.

That follows the downwardly revised 2.7 percent increase in November (originally 2.8 percent).

Consents were issued for 1,494 townhouses, flats, and units; 1,299 stand-alone houses; 263 retirement village units; and 72 apartments.

In the year ended December 2025, the actual number of new dwellings consented was 36,619, up 9.0 percent from the year ended December 2024.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$8.9 billion, down 4.6 percent from the year ended December 2024.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
21:39 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen