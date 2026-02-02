New Zealand Building Permits Sink 4.6% In December

(RTTNews) - The total number of building permits issued in New Zealand was down a seasonally adjusted 4.6 percent on month in December, Statistics New Zealand said on Tuesday - coming in at 3,128.

That follows the downwardly revised 2.7 percent increase in November (originally 2.8 percent).

Consents were issued for 1,494 townhouses, flats, and units; 1,299 stand-alone houses; 263 retirement village units; and 72 apartments.

In the year ended December 2025, the actual number of new dwellings consented was 36,619, up 9.0 percent from the year ended December 2024.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$8.9 billion, down 4.6 percent from the year ended December 2024.