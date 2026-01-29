New Zealand December Trade Surplus NZ$52 Million

(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade surplus of NZ$52 million in December, Statistics New Zealand said on Thursday.

That beat forecasts for a surplus of NZ$30 million following the downwardly revised NZ$335 million deficit in November (originally - NZ$163 million).

Exports rose 15 percent on year to NZ$991 million in December to NZ$7.7 billion.

Imports climbed an annual 15 percent to NZ$975 million in December 2025 to NZ$7.6 billion.