|
29.01.2026 01:30:54
New Zealand December Trade Surplus NZ$52 Million
(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade surplus of NZ$52 million in December, Statistics New Zealand said on Thursday.
That beat forecasts for a surplus of NZ$30 million following the downwardly revised NZ$335 million deficit in November (originally - NZ$163 million).
Exports rose 15 percent on year to NZ$991 million in December to NZ$7.7 billion.
Imports climbed an annual 15 percent to NZ$975 million in December 2025 to NZ$7.6 billion.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.