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21.05.2026 01:29:29
New Zealand Has NZ$1.920 Billion Trade Surplus
(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade surplus of NZ$1.920 billion in April, Statistics New Zealand said on Thursday.
That blew away expectations for s surplus of NZ$980 million following the downwardly revised NZ$430 million surplus in March (originally NZ$698 million).
Exports came in at NZ$8.62 billion, up from the downwardly revised NZ$7.66 billion in the previous month.
Imports were at NZ$6.70 billion, down from the downwardly revised NZ$7.23 billion a month earlier.
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