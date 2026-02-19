|
New Zealand Has NZ$519 Million Trade Deficit
(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade deficit of NZ$519 million in January, Statistics New Zealand said on Friday.
That beat forecasts for a shortfall of NZ$745 million following the downwardly revised NZ$88 million deficit (originally a NZ$52 million surplus).
Exports rose 2.6 percent on year or NZ$157 million to NZ$6.21 billion, while imports added an annual 1.9 percent or NZ$126 million to NZ$6.73 billion.
Annual goods exports were valued at NZ$80.7 billion, up NZ$8.7 billion from the previous year. Annual goods imports were NZ$83.0 billion, up NZ$3.6 billion from the previous year. The annual trade deficit was NZ$2.310 billion. In the year ended January 2025, the deficit was NZ$7.3 billion.
