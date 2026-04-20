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21.04.2026 00:00:25
New Zealand Inflation Data Due On Tuesday
(RTTNews) - New Zealand will on Tuesday release Q1 numbers for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In the previous three months, inflation was up 0.6 percent on quarter and 3.1 percent on year.
Taiwan will see March data for export orders; in February, export orders were up 23.8 percent on year.
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