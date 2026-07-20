|
21.07.2026 00:00:18
New Zealand Inflation Data Due On Tuesday
(RTTNews) - New Zealand will on Tuesday release Q2 data for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
Overall inflation is expected to rise 1.5 percent on quarter and 4.0 percent on year, accelerating from 0.9 percent on quarter and 3.1 percent on year in the three months prior.
Taiwan will see June results for export orders; in May, orders skyrocketed 47.2 percent on year.
Hong Kong will provide June numbers for consumer prices; in May, overall inflation was flat on month and up 2.00 percent on year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.