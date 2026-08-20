|
21.08.2026 00:57:27
New Zealand July Trade Shortfall NZ$1.9 Billion
(RTTNews) - New Zealand posted a seasonally adjusted merchandise trade deficit of NZ$1.9 billion in July, Statistics New Zealand said on Friday/
That badly missed forecasts for a shortfall of NZ$175 million following the NZ$23 million deficit in June.
Exports climbed 14 percent on year to NZ$7.4 billion, down from NZ$8.09 billion in the previous month.
Imports spiked an annual 28 percent to NZ$9.3 billion, up sharply from NZ$8.07 billion a month earlier.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.