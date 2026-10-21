New Zealand Overall Inflation +0.7% On Quarter In Q3

(RTTNews) - Overall consumer prices in New Zealand were up 0.7 percent on quarter in the third quarter of 2026, Statistics New Zealand said on Thursday.

That was beneath expectations for 0.8 percent and down from 1.5 percent in the previous three months.

Higher quarterly prices were recorded for: international air transport, up 14.3 percent; local authority rates and payments, up 6.2 percent; and vegetables, up 10.5 percent.

On a yearly basis, inflation was up 3.7 percent - again shy of forecasts for 3.8 percent and down from 4.1 percent in the second quarter.

Higher annual prices were recorded for: petrol, up 19.1 percent; purchase of housing, up 3.2 percent; and electricity, up 9.3 percent.