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03.09.2026 00:50:36

New Zealand Q2 Terms Of Trade Tumbles 9.0%

(RTTNews) - New Zealand's terms of trade dropped a seasonally adjusted 9.0 percent on quarter in the second quarter of 2026, Statistics New Zealand said on Thursday.

That missed forecasts for a decline of 2.2 percent following the 2.0 percent drop in the previous three months.

Export prices were up 3.5 percent on quarter after sinking 2.7 percent in Q1, while import prices spiked 13.8 percent after dipping 0.7 percent in the three months prior.

Export volume was up 6.4 percent, up from 2.7 percent in the first quarter.

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