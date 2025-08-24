25.08.2025 00:02:04

New Zealand Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - New Zealand will on Monday release Q2 numbers for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. Sales are expected to add 0.1 percent on quarter, easing from 0.8 percent in the three months prior.

Japan will see June results for its leading and coincident indexes. The leading index is expected to climb 1.3 percent on month, up from 0.6 percent in May. The coincident is seen higher by 0.8 percent following the flat reading a month earlier.

Singapore will provide July numbers for consumer prices; in June, overall inflation was down 0.1 percent on month and up 0.8 percent on year, while core CPI rose an annual 0.6 percent.

Powell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.
