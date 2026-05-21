New Zealand Retail Sales Jump 0.9% In Q1

(RTTNews) - The total volume of seasonally adjusted retail sales was NZ$26 billion, up 0.9 percent on quarter, Statistics New Zealand said on Friday.

That was unchanged from the previous quarter, although it beat expectations for a gain of 0.5 percent.

The total value of seasonally adjusted retail sales was NZ$32 billion, up 2.2 percent or NZ$683 million.

Core retail sales rose 1.0 percent on quarter - again exceeding expectations for 0.8 percent after rising 1.5 percent in the three months prior.

The total value of actual retail sales was NZ$32 billion, up 6.1 percent or NZ$1.8 billion compared with the March 2025 quarter.