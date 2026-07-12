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13.07.2026 00:03:08
New Zealand Services Index Data Due On Monday
(RTTNews) - New Zealand will on Monday see June results for the Performance of Services Index from BusinessNZ, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In May, the index score was 47.5, shy of the boom-or-bust line of 50 that separates expansion from contraction.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.