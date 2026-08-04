New Zealand Unemployment Rate Climbs To 5.6%

(RTTNews) - The jobless rate in New Zealand came in at a seasonally adjusted 5.6 percent in the second quarter of 2026, Statistics New Zealand said on Wednesday.

That missed expectations for 5.4 percent, which was unchanged from the previous three months following an upward revision from 5.3 percent.

Overall employment saw an increase of 0.5 percent on quarter, beating forecasts for a gain of 0.1 percent and up from 0.2 percent in the three months prior.

The participation rate ticked up to 70.7 percent from 70.4 percent in the first quarter. The Labor Cost Index rose 0.7 percent on quarter and 2.1 percent on year after adding 0.5 percent on quarter and 2.0 percent on year in the previous quarter.