|Weiterer Zinsschritt?
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16.11.2026 10:27:40
Noch eine Zinsbewegung 2027? Vujcic sieht Marktannahme der EZB-Politik als nicht abwegig
"Da wo wir jetzt stehen, sehe ich keinen Grund, den Fahrplan zu ändern und in einem maßvollen Tempo weiterzumachen", sagte er bei der Euro Finance Week in Frankfurt auf die Frage, ob es zu der allgemein erwarteten Zinserhöhung im Dezember kommen werde. Er fügte hinzu: "Das Einpreisen eines weiteren Zinsschritts in nächsten Jahres scheint nicht unvernünftig." Man müsse aber abwarten, wie die bis dahin anstehenden Daten ausfielen.
DJG/hab/apo
Dow Jones Newswires
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