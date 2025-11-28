Nokia Aktie
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
|
28.11.2025 13:38:17
Norway Retail Sales Rebound 0.1%
(RTTNews) - Norway's retail sales increased slightly in October after a renewed decline in September, preliminary data from Statistics Norway showed on Friday.
The volume of retail sales rose a seasonally adjusted 0.1 percent month-on-month in October, reversing a 0.5 percent decrease in September, which was the first fall since June 2024.
The rebound in October was largely driven by a 2.0 percent increase in sales of cultural and recreational goods, followed by a 0.9 percent rise in sales in non-specialized stores. Meanwhile, sales of other household equipment dropped 1.2 percent.
On a yearly basis, retail sales growth eased to 3.3 percent from 3.7 percent.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|5,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.