Norwegens Notenbank hebt Leitzins kurz vor EZB-Beschluss weiter an

Die Währungshüter in Oslo erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag von 3,0 auf 3,25 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Zugleich signalisierte die Notenbank, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist und im Juni wahrscheinlich eine weitere Erhöhung folgen dürfte. Die Zinsen könnten weiter steigen, um den Auswirkungen einer schwachen norwegischen Währung entgegenzuwirken, erklärte Zentralbankchefin Ida Wolden Bache.

Die Kerninflation, bei der Energiepreise und Steuern außen vor bleiben, erreichte im März 6,2 Prozent. Die Zentralbank strebt langfristig eine Kerninflation von lediglich 2,0 Prozent an.

Jenseits des Atlantiks hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt angehoben - auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Nun dürfte sie zunächst die Füße stillhalten und abwarten, wie sich die Serie an Zinserhöhungen in der Wirtschaft auswirkt. Auch die Europäische Zentralbank steht vor einem weiteren Schritt: Für den Nachmittag (14.15 Uhr) erwarten die meisten Experten eine Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, würde damit auf 3,25 Prozent steigen.

Oslo (Reuters)