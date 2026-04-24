Poland Jobless Rate Remains Stable At 6.1%

(RTTNews) - The unemployment rate in Poland held steady in March after rising to the highest level in nearly four-and-a-half years in February, figures from the statistical office showed on Friday.

The unemployment rate came in at 6.1 percent in March, the same as in the previous month, which was the highest rate since September 2021.

In the corresponding month last year, the jobless rate was 5.4 percent.

There were 949,800 unemployed people in March compared to 954,900 in the previous month. Data showed that unemployed people below 24 years old declined to 128,500 from 131,700 a month ago.