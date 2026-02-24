Britische Pfund - Polnischer Zloty

4,8358
 PLN
0,0038
0,08 %
24.02.2026 11:37:09

Poland Jobless Rate Rises To 6.0%, Highest Since September 2021

(RTTNews) - The unemployment rate in Poland increased as expected in January to the highest level in more than four years, figures from the statistical office showed on Tuesday.

The unemployment rate came in at 6.0 percent in January, up from 5.7 percent in December. Moreover, this was the highest unemployment rate since September, when it was 6.1 percent.

In the corresponding month last year, the unemployment rate was 5.4 percent.

The number of registered unemployed people rose to 934,100 in January from 887,900 in December.

The number of unemployed young people under the age of 24 increased to 128,800 in January from 121,300 in the previous month.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

