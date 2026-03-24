|
24.03.2026 12:39:24
Poland Jobless Rate Rises To 6.1%, Highest Since September 2021
(RTTNews) - The unemployment rate in Poland increased as expected in February to the highest level in nearly four-and-a-half years, figures from the statistical office showed on Tuesday.
The unemployment rate came in at 6.1 percent in February, up from 6.0 percent in January. Moreover, a similar inflation rate was last seen in September 2021.
In the corresponding month last year, the jobless rate was 5.5 percent.
There were 954,900 unemployed people in February compared to 934,100 in the previous month. Data showed that unemployed people below 24 years declined to 121,300 from 122,200 a month ago.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.