Britische Pfund - Euro

1,1906
 EUR
0,0000
0,00 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
20.10.2026 15:32:21

Portugal Producer Price Inflation Climbs To 9.2%

(RTTNews) - Portugal's producer price inflation accelerated further in September to the highest level in just over three-and-a-half years, largely driven by soaring energy costs, according to figures from Statistics Portugal released on Tuesday.

The producer price index climbed 9.2 percent yearly in September, faster than the 7.1 percent increase in August. Moreover, this was the quickest growth since February 2023, when prices rose 9.3 percent.

Energy prices alone grew 33.6 percent annually in September, and the price index for intermediate goods climbed 8.2 percent. Prices for both consumer goods and capital goods increased 1.9 percent and 1.5 percent, respectively.

On a monthly basis, producer prices climbed 1.5 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen