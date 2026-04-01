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01.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Inflation und zum Leitzins
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Inflation und zum Leitzins:
"Die Spitzen der EZB sind bemüht, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. So nachvollziehbar das ist, müssen sie doch aufpassen, dass nicht der falsche Eindruck entsteht: Besser, sie erhöhen zweimal die Leitzinsen, um sich frühzeitig gegen Inflationsrisiken abzusichern, als wieder zu spät dran zu sein. Auch wenn das bedeuten könnte, dass die Zinsen nächstes Jahr schon wieder sinken."/yyzz/DP/he
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