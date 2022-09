Rehn: EZB muss Zinsen im Oktober um 50 bis 75 Bp anheben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn weiter kräftig anheben. "Es spricht einiges dafür, eine Entscheidung über eine weitere deutliche Zinserhöhung zu treffen, sei es um 75 oder 50 Basispunkte oder etwas anderes", sagte Rehn der Nachrichtenagentur Reuters. Bis Anfang des Jahres sei er für einen graduellen Ansatz gewesen, aber jetzt spreche mehr für eine frühzeitige und entschlossene Reaktion, sagte Rehn.

Bis Weihnachten könnten die EZB-Zinsen Rehn zufolge den neutralen Bereich erreichen, in dem sie das Wachstum weder fördern noch bremsen. "Wenn wir dann feststellen, dass der Inflationsausblick Schritte in restriktives Territorium erfordert, dann soll es so sein", sagte er weiter.

Der Gouverneur der finnischen Zentralbank plädierte auch dafür, dass die EZB die Verzinsung der überschüssiger Einlagen prüft, insbesondere die für TLTRO-Kredite über mehr als 2 Billionen Euro, die die Geschäftsbanken zu Null- oder Negativzinsen bekommen haben. "Im aktuellen und zukünftigen Kontext kann man sagen, dass diese Bedingungen für die Banken recht günstig sind, und ich wäre dafür, diese Angelegenheit zu prüfen", sagte Rehn.