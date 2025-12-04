Britische Pfund - Euro

1,1444
 EUR
0,0000
0,00 %
EUR - GBP
04.12.2025 10:31:39

Slovakia Retail Sales Rise 0.6% In October

(RTTNews) - Slovakia's retail sales increased for the second straight month in October, figures from the Statistical Office of the Slovak Republic showed on Thursday.

Retail sales rose 0.6 percent year-on-year in October, though slower than the 1.4 percent rebound in September.

The increase was driven mainly by higher annual turnover in retail sales of other goods in specialized stores, which surged 11.3 percent, the agency said.

Meanwhile, sales at hyper- and supermarkets showed a marginal decline of 0.1 percent, and sales not in stores, stalls, or markets plunged by 7.3 percent.

On a monthly basis, retail sales decreased 0.7 percent in October.

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
