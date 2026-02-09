Britische Pfund - Euro

1,1487
 EUR
-0,0026
-0,23 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
09.02.2026 14:57:45

Slovenia Inflation Eases To 2.6% In January

(RTTNews) - Slovenia's consumer price inflation moderated slightly at the start of the year, figures from the Statistical Office of the Republic of Slovenia showed on Monday.

The consumer price index climbed 2.6 percent year-on-year in December, slower than the 2.7 percent increase in December.

The annual price growth in food and non-alcoholic beverages softened to 4.2 percent from 4.5 percent. Meanwhile, the decline in transport charges deepened to 2.0 percent from 0.7 percent, and inflation based on housing and utilities accelerated to 4.6 percent from 4.3 percent.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.5 percent after remaining flat in December.

The EU measure of inflation, or HICP, rose 2.4 percent annually in January, while it decreased 0.5 percent from December.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen