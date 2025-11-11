Britische Pfund - Südafrikanischer Rand

22,5910
 ZAR
-0,0197
-0,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
11.11.2025 12:39:06

South Africa Jobless Rate Falls In Q3

(RTTNews) - South Africa's unemployment rate decreased in the third quarter, data from Statistics South Africa showed on Tuesday.

The jobless rate dropped to 31.9 percent in the third quarter from 33.2 percent in the second quarter. In the corresponding period last year, the unemployment rate was 32.1 percent.

The number of unemployed people fell to 8.0 million in the third quarter from 8.34 million in the previous quarter.

Meanwhile, the employment rate stood at 40.7 percent versus 40.2 percent in the June quarter. Data showed that the labor force participation rate was 59.7 percent, down from 60.2 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen