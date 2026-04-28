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28.04.2026 10:40:34

South Africa Leading Index Rises In February

(RTTNews) - South Africa's composite leading index improved somewhat in February, survey data from the South African Reserve Bank showed on Tuesday.

The composite leading index rose 0.5 percent month-on-month to 120.2 in February from 119.6 in January.

Seven out of the 10 available component time series outweighed decreases in the other 3 components.

The largest positive contributors were increases in the number of residential building plans approved and South Africa's US-dollar-denominated export commodity price index.

The coincident indicator increased slightly to 95.7 in January from 95.4 in December, while the lagging index dropped to 105.3 from 105.6.

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