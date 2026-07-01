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02.07.2026 01:13:33

South Korea Consumer Prices Rise 0.1% In June

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were up a seasonally adjusted 0.1 percent on month in June, Statistics Korea said on Thursday.

That was in line with expectations and down from the 0.5 percent increase in May.

On a yearly basis, inflation accelerated to 3.2 percent - again matching forecasts and up from 3.1 percent in the previous month.

Petroleum products were largely responsible for the increase, skyrocketing 24.7 percent on year due to geopolitical concerns.

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