Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 796,45
 KRW
-5,04
-0,28 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
02.10.2026 01:23:14

South Korea Consumer Prices Rise 0.3% In September

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were up a seasonally adjusted 0.3 percent on month in September, Statistics Korea said on Friday.

That was shy of expectations for an increase of 0.4 percent and up from 0.2 percent in August.

On a yearly basis, inflation climbed 2.9 percent - in line with forecasts and easing from 3.1 percent in the previous month.

Petroleum products were a main driver of the increase, up 14.8 percent on year. Diesel fuel surged an annual 20 percent, while gasoline was up 11.8 percent.

Core CPI was up 2.8 percent on year, slowing from 3.4 percent in August.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:49 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02:43 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Dow letztlich stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen