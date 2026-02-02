Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 986,53
 KRW
1,30
0,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
03.02.2026 00:24:27

South Korea Consumer Prices Rise 0.4% In January

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were up a seasonally adjusted 0.4 percent on month in January, Statistics Korea said on Tuesday - in line with expectations and up from 0.3 percent in December.

On a yearly basis, inflation climbed 2.0 percent - below expectations for 2.1 percent and easing from 2.3 percent in the previous month.

The index excluding food and energy increased 0.5 percent from the preceding month and rose 2.0 percent from the same month of the previous year. In December, prices were up 0.2 percent on month and 2.0 percent on year.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen