15.05.2026 00:21:25
South Korea Export Prices +7.1% On Month, +40.8% On Year In April
(RTTNews) - Export prices in South Korea were up 7.1 percent on month in April, the Bank of Korea said on Friday - easing from 17.0 percent in March.
Individually, export prices for agricultural, forestry and marine products was up 10.1 percent and manufacturing products rose 7.1 percent.
Import prices were down 2.3 percent on month after surging 18.0 percent in March.
Individually, import prices for raw materials sank 9.7 percent, while intermediate goods rose 2.1 percent, capital goods perked 0.4 percent and consumer goods were up 0.2 percent.
On a yearly basis, import prices jumped 20.2 percent and export prices surged 40.8 percent.
