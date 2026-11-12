South Korea Export Prices Surge 36.7% On Year In October

(RTTNews) - Export prices in South Korea spiked 36.7 percent on year in October, the Bank of Korea said on Friday - slowing from 41.3 percent in September.

On a monthly basis, export prices rose 0.7 percent after slipping 0.5 percent a month earlier.

Import prices climbed an annual 13.5 percent, easing from 17.8 percent in the previous month.

On a monthly basis, export prices fell 1.8 percent after climbing 1.9 percent in the previous month.

The Net Barter Terms of Trade Index jumped 21.3 percent on year in October.