Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 969,42
 KRW
-19,13
-0,96 %
22.01.2026 00:18:07

South Korea GDP Shrinks 0.3% In Q3

(RTTNews) - South Korea's gross domestic product contracted a seasonally adjusted 0.3 percent on quarter in the fourth quarter of 2025, the Bank of Korea said in Thursday's preliminary reading.

That missed expectations for an increase of 0.1 percent following the 1,3 percent gain in the previous three months.

On an annualized basis, GDP rose 1.5 percent - again missing forecasts for 1.9 percent and down from 1.8 percent in the third quarter.

For all of 2025, GDP was up 1.0 percent - slowing from 2.0 percent in 2024.

US-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
