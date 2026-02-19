Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 945,40
 KRW
-9,63
-0,49 %
19.02.2026 01:06:24

South Korea Has $8.72 Billion Trade Surplus In January

(RTTNews) - South Korea posted a merchandise trade surplus of $8.72 billion in January, Statistics Korea said on Thursday.

That was roughly in line with expectations and down slightly from $8.74 billion in December.

Exports surged 33.8 percent on year, shy of expectations for an increase of 33.9 percent but up sharply from 13.3 percent in the previous month.

Imports rose an annual 11.6 percent versus expectations for a gain of 11.7 percent but still up from 4.6 percent a month earlier.

Dow geht höher aus dem Handel -- ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigte sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

