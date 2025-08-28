Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 871,73
 KRW
-9,38
-0,50 %
<
29.08.2025 01:14:46

South Korea Industrial Output Adds 0.3% In July

(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 0.3 percent on month in July, Statistics Korea said on Friday.

That missed expectations for an increase of 0.4 percent following the downwardly revised 1.5 percent gain in June (originally 1.6 percent).

On a yearly basis, production jumped 5.0 percent - topping forecasts for an increase of 3.5 percent and up from 1.6 percent in the previous month.

Retail sales jumped 2.5 percent on month, beating forecasts for 1.5 percent and up from 0.5 percent a month earlier.

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel kaum bewegt -- Wall Street letztlich zurückaltend -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Donnerstag kaum Ausschläge. Die US-Börsen präsentierten sich kraftlos. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
