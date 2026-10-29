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30.10.2026 00:07:52
South Korea Industrial Output Jumps 9.0% In September
(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 9.0 percent on month in September, Statistics Korea said on Friday - following the 4.6 percent decline in August.
On a yearly basis, production rose 1.2 percent after contracting 1.7 percent in the previous month.
For the third quarter of 2026, industrial production was up 3.0 percent on quarter after falling 1.2 percent in the previous three months.
The bureau also said that retail sales added 3.6 percent on month after slipping 1.8 percent a month earlier, and service sector output was up 0.5 percent on month after gaining 0.7 percent in August.
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