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31.08.2026 01:08:16
South Korea Industrial Output Rises 0.2% In July
(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 0.2 percent on month in July, Statistics Korea said on Monday - slowing from 6.4 percent in June.
On a yearly basis, industrial production expanded 3.6 percent - again down from 5.8 percent in the previous month.
The stats bureau also said that retail sales fell 2.4 percent on month after rising 2.7 percent a month earlier.
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