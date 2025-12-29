Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 939,10
 KRW
-6,71
-0,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
30.12.2025 00:10:00

South Korea Industrial Output Rises 0.6% In November

(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 0.6 percent on month in November, Statistics Korea said on Tuesday.

That missed forecasts for an increase of 2.2 percent following the downwardly revised 4.2 percent contraction in October (originally -4.0 percent).

On a yearly basis, production stumbled 1.4 percent - also missing expectations for a gain of 3.0 percent after sinking a downwardly revised 8.2 percent in the previous month (originally -8.1 percent).

Retail sales were down 3.3 percent on month and up 0.8 percent on year.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen