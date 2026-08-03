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04.08.2026 01:25:59
South Korea Inflation Slips 0.2% In July
(RTTNews) - Overall consumer prices in South Korea were down a seasonally adjusted 0.2 percent on month in July, Statistics Korea said on Tuesday - owing to a decline in crude oil prices.
That missed expectations for an increase of 0.1 percent, which would have been unchanged from the June reading.
On a yearly basis, consumer prices rose 2.8 percent - again shy of expectations for 3.0 percent and down from 3.2 percent in the previous month.
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